Zwei Leichtverletzte hat ein Unfall in Lauta gefordert.
Zwei Leichtverletzte hat ein Unfall in Lauta gefordert.
Marienberg
Unfall im Erzgebirge fordert zwei Leichtverletzte
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Bei dem Unfall in Lauta entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Abend des 20. Oktober im Marienberger Ortsteil Lauta. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag berichtet, war ein 23-Jähriger gegen 20.35 Uhr mit seinem Skoda auf der Lautaer Hauptstraße in Richtung Marienberg unterwegs. Der nachfolgende...
