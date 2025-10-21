Unfall im Erzgebirge fordert zwei Leichtverletzte

Marienberg
Bei dem Unfall in Lauta entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.
Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Abend des 20. Oktober im Marienberger Ortsteil Lauta. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag berichtet, war ein 23-Jähriger gegen 20.35 Uhr mit seinem Skoda auf der Lautaer Hauptstraße in Richtung Marienberg unterwegs. Der nachfolgende...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.