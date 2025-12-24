Unfall im Erzgebirge: Frau schwer verletzt

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag in Olbernhau. Eine Person wurde schwer verletzt.

Am Dienstag etwa 13.50 Uhr ist es im Olbernhauer Ortsteil Rothenthal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zuvor hatte eine 43-Jährige mit ihrem Pkw VW Passat die Talstraße in Richtung Olbernhau befahren, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen eine Hauswand stieß. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin schwere...