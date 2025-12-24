MENÜ
In Olbernhaus hat es einen schweren Unfall gegeben.
In Olbernhaus hat es einen schweren Unfall gegeben.
Marienberg
Unfall im Erzgebirge: Frau schwer verletzt
Von Heike Mann
Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag in Olbernhau. Eine Person wurde schwer verletzt.

Am Dienstag etwa 13.50 Uhr ist es im Olbernhauer Ortsteil Rothenthal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zuvor hatte eine 43-Jährige mit ihrem Pkw VW Passat die Talstraße in Richtung Olbernhau befahren, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal gegen eine Hauswand stieß. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin schwere...
