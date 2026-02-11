Unfall im Erzgebirge: Fußgängerin (86) von Auto erfasst

In Marienberg ist eine 86-jährige Frau angefahren worden. Als sie die Äußere Wolkensteiner Straße überqueren wollte, wurde sie von einem Fiat erfasst.

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Marienberg ist eine 86-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch zum Unfallhergang mitteilte, war die 75-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat gegen 14.30 Uhr in der Äußeren Wolkensteiner Straße in Richtung Wolkenstein... Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Marienberg ist eine 86-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwoch zum Unfallhergang mitteilte, war die 75-jährige Fahrerin eines Pkw Fiat gegen 14.30 Uhr in der Äußeren Wolkensteiner Straße in Richtung Wolkenstein...