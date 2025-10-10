Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zwischen Lengefeld und Forchheim ist ein Auto von der Straße abgekommen.
Zwischen Lengefeld und Forchheim ist ein Auto von der Straße abgekommen. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Marienberg
Unfall im Erzgebirge: Opel überschlägt sich und landet in Maisfeld
Redakteur
Von Holk Dohle
Bei dem Unfall auf der B 101 zwischen Lengefeld und Forchheim wurden drei Personen verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 101 bei Pockau-Lengefeld ereignet hat. Laut Polizeibericht war der 19-jährige Fahrer eines Opel gegen 10.30 Uhr aus Richtung Lengefeld kommend in Richtung Forchheim unterwegs. Ausgangs einer...
