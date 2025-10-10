Unfall im Erzgebirge: Opel überschlägt sich und landet in Maisfeld

Bei dem Unfall auf der B 101 zwischen Lengefeld und Forchheim wurden drei Personen verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagvormittag auf der Bundesstraße 101 bei Pockau-Lengefeld ereignet hat. Laut Polizeibericht war der 19-jährige Fahrer eines Opel gegen 10.30 Uhr aus Richtung Lengefeld kommend in Richtung Forchheim unterwegs. Ausgangs einer...