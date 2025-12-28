MENÜ
Am Samstagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 171 ein Unfall ereignet.
Am Samstagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 171 ein Unfall ereignet. Bild: Carsten Rehder/dpa
Marienberg
Unfall im Erzgebirge: Pkw prallt gegen Baum – Fahrerin schwer verletzt
Redakteur
Von Heike Mann
Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 171 prallte ein Auto gegen einen Baum. Mit schlimmen Folgen für die junge Fahrerin.

Am späten Samstagnachmittag hat sich auf der Bundesstraße 171 zwischen Pfaffroda und Hallbach ein Unfall ereignet. Eine 27-jährige Frau war dort gegen 17 Uhr mit ihrem Pkw Seat unterwegs, als sie in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte sie frontal gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Baum und zog sich schwere...
