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Auch Tage nach dem Unfall ist der Bereich am Olbernhauer Markt noch abgesperrt.
Auch Tage nach dem Unfall ist der Bereich am Olbernhauer Markt noch abgesperrt. Foto: Kristian Hahn
Auch Tage nach dem Unfall ist der Bereich am Olbernhauer Markt noch abgesperrt.
Auch Tage nach dem Unfall ist der Bereich am Olbernhauer Markt noch abgesperrt. Foto: Kristian Hahn
Marienberg
Unfall im Erzgebirge: Verursacher flüchtet
Redakteur
Von Joseph Wenzel
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Ein Lkw hat in Olbernhau beim Abbiegen erheblichen Schaden angerichtet. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Ein Unbekannter hat bei einem Unfall im Bereich des Olbernhauer Marktes erheblichen Schaden angerichtet und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall am 19. März zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr. Demnach bog ein bislang unbekannter Lkw (Tieflader oder Baumaschine) von der Freiberger Straße kommend Am Markt...
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