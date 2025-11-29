Unfall im Erzgebirge: Zwei Fahrzeuge müssen nach Kollision abgeschleppt werden

Zwei Pkw prallten am Freitagabend im Stadtzentrum von Olbernhau zusammen. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Ein Unfall hat sich am Freitag in Olbernhau ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 20.30 Uhr ein 54-jähriger Skodafahrer auf der Albertstraße und hatte die Absicht, die Rudolph-Breitscheid-Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten Opel eines 19-Jährigen, der auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in...