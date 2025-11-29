Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall hat sich am Freitagabend in Olbernhau ereignet.
Ein Unfall hat sich am Freitagabend in Olbernhau ereignet. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Ein Unfall hat sich am Freitagabend in Olbernhau ereignet.
Ein Unfall hat sich am Freitagabend in Olbernhau ereignet. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Marienberg
Unfall im Erzgebirge: Zwei Fahrzeuge müssen nach Kollision abgeschleppt werden
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Pkw prallten am Freitagabend im Stadtzentrum von Olbernhau zusammen. Der Sachschaden bewegt sich im mittleren fünfstelligen Bereich.

Ein Unfall hat sich am Freitag in Olbernhau ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 20.30 Uhr ein 54-jähriger Skodafahrer auf der Albertstraße und hatte die Absicht, die Rudolph-Breitscheid-Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten Opel eines 19-Jährigen, der auf der Rudolf-Breitscheid-Straße in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
14.11.2025
1 min.
Auffahrunfall im Erzgebirge – Hohe Schadenssumme
Ein Renault war am Donnerstag bei Lauta an einem Unfall beteiligt.
Der Sachschaden des Zusammenpralls liegt laut Polizei im fünfstelligen Bereich. Es kam zu Verkehrseinschränkungen.
Joseph Wenzel
26.11.2025
1 min.
Hoher Sachschaden: Zwei Kleintransporter kollidieren auf Bundesstraße im Erzgebirge
Zwei Kleintransporter sind bei Stollberg zusammengeprallt.
Zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes prallten bei Stollberg zusammen. Es entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.
Joseph Wenzel
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
10 min.
Steuern, Deutschlandticket, Musterung – was sich 2026 ändert
2026 bringt einige Änderungen bei der Steuer. (Symbolbild)
Rente, Mindestlohn, Grundsicherung – im neuen Jahr treten einige Reformen in Kraft, die die Einkommen vieler Bürger betreffen. Wo ist mehr Geld drin und wo muss man tiefer in die Tasche greifen?
Evelyn Denich und Vanessa Reiber, dpa
01.12.2025
4 min.
Kürzungen bei HIV treffen Frauen und Kinder besonders stark
Wird die Welt im Kampf gegen HIV und Aids um Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte zurückgeworfen? (Archivbild)
Große Fortschritte im Kampf gegen HIV drohen durch Finanzkürzungen verloren zu gehen - und damit auch die Hoffnung auf eine Aids-freie Welt. Millionen zusätzliche Infektionen drohen.
Mehr Artikel