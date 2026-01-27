MENÜ
Der VW-Fahrer überstand den Unfall unverletzt.
Der VW-Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Bild: Carsten Rehder/dpa
Der VW-Fahrer überstand den Unfall unverletzt.
Der VW-Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Bild: Carsten Rehder/dpa
Marienberg
Unfall in Seiffen: Autofahrer prallt auf S 213 gegen Baum
Von Luisa Ederle
Ein 60-Jähriger kam am Sonntagabend mit seinem VW von der S 213 ab. So hoch ist der Schaden.

Ein 60-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend auf der Staatsstraße 213 in Seiffen verunglückt. Gegen 19.30 Uhr verlor der Mann aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug der Marke Volkswagen. Das Fahrzeug kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Hintergründe des Unfalls sind bisher noch nicht...
