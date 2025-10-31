Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa/Archiv
Bei einem Unfall im Erzgebirge sind mehrere Personen verletzt worden. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa/Archiv
Marienberg
Unfall mit drei Autos auf Bundesstraße im Erzgebirge: Sechs Verletzte, darunter zwei Kinder
Redakteur
Von Jürgen Freitag
Auf der B 174 im Erzgebirge hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mehrere Personen zogen sich Verletzungen zu. Gegen einen Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen Alkohol am Steuer.

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich auf der B 174 in Großolbersdorf ereignet. Die Bundesstraße musste für Stunden gesperrt werden.
Mehr Artikel