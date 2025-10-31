Unfall mit drei Autos auf Bundesstraße im Erzgebirge: Sechs Verletzte, darunter zwei Kinder

Marienberg
Auf der B 174 im Erzgebirge hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mehrere Personen zogen sich Verletzungen zu. Gegen einen Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen Alkohol am Steuer.
Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten hat sich auf der B 174 in Großolbersdorf ereignet. Die Bundesstraße musste für Stunden gesperrt werden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.