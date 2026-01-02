MENÜ
Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Marienberg.
Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Marienberg. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Marienberg
Unfallflucht auf Parkplatz im Erzgebirge: Zaun und Dach beschädigt
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat in Marienberg auf dem Parkplatz des Woolworth-Marktes einen Unfall verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat in Marienberg auf dem Parkplatz des Woolworth-Marktes, Reitzenhainer Straße 15, einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht wurde beim Wenden ein Gartenzaun beschädigt und gegen das Dach einer Garage gedrückt. Wie die Polizeidirektion jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen Mittwoch, 10....
