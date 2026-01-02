Unfallflucht auf Parkplatz im Erzgebirge: Zaun und Dach beschädigt

Marienberg
Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat in Marienberg auf dem Parkplatz des Woolworth-Marktes einen Unfall verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.
Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat in Marienberg auf dem Parkplatz des Woolworth-Marktes, Reitzenhainer Straße 15, einen Unfall verursacht. Laut Polizeibericht wurde beim Wenden ein Gartenzaun beschädigt und gegen das Dach einer Garage gedrückt. Wie die Polizeidirektion jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall zwischen Mittwoch, 10....
