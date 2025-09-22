„Unsere Innenstadt blutet aus“: Marienbergs Händler bangen um die Zukunft

Marienberg
Onlinehandel, fehlende Nachfolge, Parkplatzdebatte: Schon 24 Läden stehen leer. Der Gewerbeverein hat sich ebenso aufgelöst wie die Innenstadtinitiative. Nun ist auch noch der Innenstadtmanager weg.
Annemarie Göbel sieht die Entwicklung von Marienberg mit Sorge. „Unsere Innenstadt wird in den nächsten Jahren weiter ausbluten“, glaubt die Unternehmerin. Sie gehörte nach der Wende mit zu den ersten, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagten. Unmittelbar am Markt gründete sie ein Fachgeschäft für Damenmode. Das betreibt sie noch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.