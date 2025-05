Vier Menschen bei Unfall in Hallbach verletzt

Ein Mopedfahrer gerät aus der Spur. Es kommt zur Kollision mit einem Auto.

Beim Zusammenstoß eines Mopeds mit einem Auto sind im Olbernhauer Ortsteil Hallbach vier Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, war am späten Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr ein 39 Jahre alter Mann mit seiner Simson auf der Freiberger Straße (B 171) in Richtung Pfaffroda unterwegs. In einer Rechtskurve geriet das Moped...