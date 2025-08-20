Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Verein Literatur im Erzgebirge hat eine neue Anthologie veröffentlicht.
Der Verein Literatur im Erzgebirge hat eine neue Anthologie veröffentlicht. Bild: Jan Görner
Der Verein Literatur im Erzgebirge hat eine neue Anthologie veröffentlicht.
Der Verein Literatur im Erzgebirge hat eine neue Anthologie veröffentlicht. Bild: Jan Görner
Marienberg
Von Geisterjägern und Glücksmomenten im Erzgebirge: Dieser Band hat es in sich
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine neue Anthologie vereint Kurzgeschichten, die im Erzgebirge spielen oder darüber berichten. Das kann spannend, gruslig und manchmal auch sehr herzerwärmend sein.

Geradewegs von der Schule weg wird Tamina auf eine heikle Mission geholt. Zusammen mit ihrem Partner Arwan soll die 14-Jährige einen Geist im Erzgebirge jagen. Es folgt ein kleiner Parforceritt durch die hiesige Sagenwelt samt dem kopflosen Reiter aus Zwönitz und den Niederlautersteiner Zwergen. Wie die Geschichte aus der Feder der Autorin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
