Von Geisterjägern und Glücksmomenten im Erzgebirge: Dieser Band hat es in sich

Eine neue Anthologie vereint Kurzgeschichten, die im Erzgebirge spielen oder darüber berichten. Das kann spannend, gruslig und manchmal auch sehr herzerwärmend sein.

Geradewegs von der Schule weg wird Tamina auf eine heikle Mission geholt. Zusammen mit ihrem Partner Arwan soll die 14-Jährige einen Geist im Erzgebirge jagen. Es folgt ein kleiner Parforceritt durch die hiesige Sagenwelt samt dem kopflosen Reiter aus Zwönitz und den Niederlautersteiner Zwergen. Wie die Geschichte aus der Feder der Autorin... Geradewegs von der Schule weg wird Tamina auf eine heikle Mission geholt. Zusammen mit ihrem Partner Arwan soll die 14-Jährige einen Geist im Erzgebirge jagen. Es folgt ein kleiner Parforceritt durch die hiesige Sagenwelt samt dem kopflosen Reiter aus Zwönitz und den Niederlautersteiner Zwergen. Wie die Geschichte aus der Feder der Autorin...