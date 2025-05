Von Großrückerswalde nach Berlin: Erzgebirgerin Miriam (28) und ihre Sehnsucht nach der Heimat

Großrückerswalde. So wie viele junge Menschen zog es Miriam R. vom Dorf in die Großstadt. Im Erzgebirge fühlt sie sich dennoch heimisch. Die Studentin hat Ideen, was sich verändern müsste, damit sie wiederkommt.

Freie Presse: Wir sitzen im Jugendraum der Wehrkirche in Großrückerswalde. Welche Bedeutung hat die Gemeinde für Sie?