Vorfahrt nicht beachtet? – 16.000 Euro Sachschaden und eine Verletzte nach Unfall im Erzgebirge

Zum Zusammenstoß zweier Autos ist es am Sonnabend in Marienberg gekommen. Was dazu bisher bekannt ist

Ein folgenschwerer Unfall hat sich am Sonnabend in Marienberg ereignet. Auslöser dafür war nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz wahrscheinlich ein Missachten der Vorfahrt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 62-Jähriger gegen 9 Uhr mit seinem Auto auf der Herzog-Heinrich-Straße unterwegs. Als der Mann...