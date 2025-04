Vorlesewettbewerb geht in Zschopau in die nächste Runde

Der Bezirksentscheid findet kommenden Mittwoch im Schloss Wildeck statt. Ausgerichtet wird er von der Stadtbibliothek „Jacob Georg Bodemer“ in Zschopau.

Der 66. Vorlesewettbewerb geht mit dem Bezirksentscheid am kommenden Mittwoch, 19. März, in seine dritte Etappe. Ausgerichtet wird er von der Stadtbibliothek „Jacob Georg Bodemer“ in Zschopau. Das teilt deren Leiterin Silke Dost mit. Er findet im Schlosses Wildeck statt. Beste Vorleserin des Mittleren Erzgebirges ist Debora Weigel. Mit ihren...