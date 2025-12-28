MENÜ
Der Mauersberger Marcel Steinert, Erzgebirger des Jahres 2024, hat seine möglichen Nachfolger unter die Lupe genommen.
Der Mauersberger Marcel Steinert, Erzgebirger des Jahres 2024, hat seine möglichen Nachfolger unter die Lupe genommen.
Marienberg
Wahl zum Erzgebirger des Jahres: Das sagt der Amtsinhaber zu den Nominierten
Redakteur
Von Thomas Wittig
Vorjahressieger Marcel Steinert aus Mauersberg findet die Wahl in diesem Jahr ganz schwierig. Dennoch hat er drei Favoriten, von denen er glaubt, dass sie den Sieg unter sich ausmachen.

Manche Heldinnen und Helden tragen keine Uniform, keine Titel, keinen Orden. Sie stehen mitten im Leben – im Erzgebirge. Es sind Menschen, die ohne zu fragen, was es ihnen bringt, handeln. Sie retten, helfen, wagen Neues, wachsen über sich hinaus – oft im Stillen, oft unbemerkt. Einmal im Jahr sollen aber genau sie im Mittelpunkt stehen –...
