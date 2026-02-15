Warum zwei Berliner im Erzgebirge eine Akkordschicht im Landschaftsbau leisten

Marienberg
Die Erlebniswelt Seiffen ist am Wochenende Anziehungspunkt für Bastler weit über das Erzgebirge hinaus gewesen. Gefragtes Kursthema war das Einmaleins des Eisenbahn-Landschaftsbaus.
Abmessen, Zuschneiden, Leimen und auch Modellieren sowie Malen: Das sind die Arbeitsaufgaben für die Teilnehmer gewesen, die am Wochenende in Seiffen ein Seminar für Eisenbahn-Landschaftsbau besucht haben. 20 geschickte Frauen und Männer mit Faible für realistische Modellszenerien waren der Einladung zum zweitägige Kursangebot in der...
