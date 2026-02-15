MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Finya mit Vater Dennis Bussert, die in Seiffen am Mauerwerk ihres Dioramas mit Bahnübergang basteln.
Finya mit Vater Dennis Bussert, die in Seiffen am Mauerwerk ihres Dioramas mit Bahnübergang basteln. Bild: . Christof Heyden
Schöpferische Atmosphäre in der Werkstatt. Das Mittagessen nahmen die Akteure gleich am Arbeitsplatz ein, um keine Zeit zu verlieren.
Schöpferische Atmosphäre in der Werkstatt. Das Mittagessen nahmen die Akteure gleich am Arbeitsplatz ein, um keine Zeit zu verlieren. Bild: Christof Heyden
Robert Wegner gestaltete den Kurs. Er zeigt auf dem Tablet, welche Übungsaufgabe gefordert ist.
Robert Wegner gestaltete den Kurs. Er zeigt auf dem Tablet, welche Übungsaufgabe gefordert ist. Bild: Christof Heyden
Finya mit Vater Dennis Bussert, die in Seiffen am Mauerwerk ihres Dioramas mit Bahnübergang basteln.
Finya mit Vater Dennis Bussert, die in Seiffen am Mauerwerk ihres Dioramas mit Bahnübergang basteln. Bild: . Christof Heyden
Schöpferische Atmosphäre in der Werkstatt. Das Mittagessen nahmen die Akteure gleich am Arbeitsplatz ein, um keine Zeit zu verlieren.
Schöpferische Atmosphäre in der Werkstatt. Das Mittagessen nahmen die Akteure gleich am Arbeitsplatz ein, um keine Zeit zu verlieren. Bild: Christof Heyden
Robert Wegner gestaltete den Kurs. Er zeigt auf dem Tablet, welche Übungsaufgabe gefordert ist.
Robert Wegner gestaltete den Kurs. Er zeigt auf dem Tablet, welche Übungsaufgabe gefordert ist. Bild: Christof Heyden
Marienberg
Warum zwei Berliner im Erzgebirge eine Akkordschicht im Landschaftsbau leisten
Von Christof Heyden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Erlebniswelt Seiffen ist am Wochenende Anziehungspunkt für Bastler weit über das Erzgebirge hinaus gewesen. Gefragtes Kursthema war das Einmaleins des Eisenbahn-Landschaftsbaus.

Abmessen, Zuschneiden, Leimen und auch Modellieren sowie Malen: Das sind die Arbeitsaufgaben für die Teilnehmer gewesen, die am Wochenende in Seiffen ein Seminar für Eisenbahn-Landschaftsbau besucht haben. 20 geschickte Frauen und Männer mit Faible für realistische Modellszenerien waren der Einladung zum zweitägige Kursangebot in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:00 Uhr
4 min.
Giro stöbert Vermisste in einer alten Gefängnis-Badewanne auf: Katastrophenschützer aus dem Erzgebirge üben im Lost Place
 9 Bilder
Erfolgreiche Suche für Giro im alten Oederaner Gefängnis: „Opfer“ Anja Haas ist gefunden.
Der alte Oederaner Knast als Fotoobjekt und Übungsstrecke: Hundegebell erfüllte am Wochenende das Stadtgefängnis. Paula, Giro und Dexter gingen am Sonntag auf Spurensuche.
Christof Heyden
14.02.2026
4 min.
„Wir haben uns Mühe gegeben“: Bäckerei und Café im Vogtland schließen nach über 100 Jahren - aber es gibt Hoffnung
Am 28. Februar bäckt Hermann Frisch das letzte Mal für seine Kunden Brot und Semmeln. Der Bäckermeister geht nach 52 Arbeitsjahren in Rente. Damit enden 133 Jahre Familientradition.
52 Arbeitsjahre und jede Nacht am Backofen. Das ist die Lebensleistung von Hermann Frisch. Jetzt geht der fast 70-Jährige in Rente. Das Dorf Grünbach hat keinen Bäcker mehr. Aber Hoffnung bleibt.
Cornelia Henze
01.02.2026
4 min.
Benzingespräch im Erzgebirge lockt 200 Besucher: Vom Aufstieg und Fall eines Helden der DDR-Rennsportszene
Vor 200 Motorsportfans aus Sachsen hat Stromhardt Kraft am Samstag in Seiffen einen Vortrag über Ernst Degner gehalten. Der galt als erfolgreichster Rennfahrer der DDR.
Ernst Degner galt als der erfolgreichste Rennfahrer der DDR. Doch der Erfolg wurde schwer überschattet. In Seiffen wollten am Wochenende zahlreiche Motorsportfans wissen, wie es wirklich war.
Thomas Fritzsch
19:00 Uhr
2 min.
Gewinn aus „Klein gegen Groß“: Was das Klinikum Chemnitz mit 30.000 Euro von Michael Ballack macht
Michael Ballack machte es möglich: ein Familienzimmer auf der Kinderkrebsstation am Chemnitzer Klinikum.
Der ehemalige deutsche Fußball-Kapitän und Chemnitzer verlor in der Sendung zwar gegen einen jungen Nachwuchsspieler. Das Preisgeld konnte Michael Ballack aber am Ende für einen guten Zweck seiner Wahl spenden. Das Klinikum Chemnitz hat nun umgesetzt.
Susanne Kiwitter
14.02.2026
2 min.
„Zu langsam und zu wenig Personal“: Wie es mit dem Catering im Plauener Parktheater weitergeht
Theater-Musical im Sommer: Schlange am Getränke-Stand im Parktheater.
Lange Schlangen vor Imbissen und Getränkeständen gehören zum Erscheinungsbild bei Open-Air-Veranstaltungen im Stadtpark. Aber muss das sein? Welche Alternativen zur dortigen Gastro-Situation gibt es?
Sabine Schott
24.09.2025
3 min.
Premieren im Erzgebirge: Seiffener Sternenmarkt startet mit Regionalrekordversuch
Seit zehn Jahren veranstaltet Tino Günther den Seiffener Sternenmarkt. Trotz Kritik ist der Markt längst Tradition.
Der Sternenmarkt in Seiffen steht vor seiner elften Auflage und hat ein buntes Programm in petto. Zum Auftakt soll es nicht nur sprichwörtlich rund gehen.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel