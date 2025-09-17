Was wird aus dem Tivoli in Olbernhau? Investor bittet weiter um Geduld

Beim Stadtgespräch zum ehemaligen Konzert- und Ballhaus Tivoli hat sich Andreas Scholz auch kritischen Fragen gestellt. Die wichtigste: Hält er die Olbernhauer hin?

Das Theater Variabel ist an diesem Abend voll. Anwohner, Interessierte, Stadträte, Bürgermeister Jörg Klaffenbach: Alle hoffen auf eine Antwort auf die Frage, wie es mit dem Olbernhauer Tivoli weitergeht. Investor Andreas Scholz will gern Klarheit in die Sache bringen. Doch das was er zu sagen hat, stellt die meisten Gäste im Saal nicht gerade...