Weihnachtsbaum gefällt, Eisbahnaufbau gestartet: Olbernhau bereitet sich auf Adventszeit vor

Countdown zum Olbernhauer Winterzauber: Parallel zum Fällen des Weihnachtsbaumes startete im Stadtzentrum der Aufbau der Olbernhauer Eisbahn.

Der Weihnachtsbaum für den Olbernhauer Markt ist am Montag von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes auf Olbernhauer Flur in Grundau gefällt worden. Ihren Platz im Stadtzentrum nimmt die rund zwölf Meter hohe Weißtanne, die 1989 gepflanzt und jetzt als Weihnachtsbaum gespendet worden ist, aber erst in zwei Wochen ein. Bis dahin wird sie auf...