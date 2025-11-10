Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: KRISTIAN HAHN
Bild: KRISTIAN HAHN
Marienberg
Weihnachtsbaum gefällt, Eisbahnaufbau gestartet: Olbernhau bereitet sich auf Adventszeit vor
Von Kristian Hahn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Countdown zum Olbernhauer Winterzauber: Parallel zum Fällen des Weihnachtsbaumes startete im Stadtzentrum der Aufbau der Olbernhauer Eisbahn.

Der Weihnachtsbaum für den Olbernhauer Markt ist am Montag von Mitarbeitern des städtischen Bauhofes auf Olbernhauer Flur in Grundau gefällt worden. Ihren Platz im Stadtzentrum nimmt die rund zwölf Meter hohe Weißtanne, die 1989 gepflanzt und jetzt als Weihnachtsbaum gespendet worden ist, aber erst in zwei Wochen ein. Bis dahin wird sie auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
14:50 Uhr
1 min.
Schwarze Mickey-Maus starrt jetzt den Zwickauer Dom an: Fliegerbauer provoziert mit Marilyn-Manson-Porträt
Baulöwe Kurt Fliegerbauer hat die überdimensionale schwarze Mickey-Maus selbst in Auftrag gegeben – hofft aber, dass sie bald verschwindet. Wieso?
Michael Stellner
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
02.11.2025
1 min.
„Grenzenlos" im Erzgebirge: Olbernhau schmiedet für den Frieden
Ein im vergangenen Jahr gestartetes Projekt soll in einem dreidimensionalen Symbol gipfeln. Dafür werden 1000 eiserne Friedenstauben benötigt.
Kristian Hahn
Mehr Artikel