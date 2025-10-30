Wenn Süßes sauer aufstößt: Missverständnis um eine private Halloweenparty im Erzgebirge

In Forchheim wird’s gruselig: Zwei Freundinnen laden am Freitag zu einer privaten Halloween-Party in die Turnhalle ein. Ein harmloser Flyer sorgt im Ort jedoch für unerwartete Aufregung.

In der Turnhalle in Forchheim steigt am Freitag eine privat auf die Beine gestellte Halloween-Party. Die beiden Freundinnen Michaela Ruhland und Alin Bräsemann haben sie organisiert. „Wir werden etwa 50 Kinder und noch einmal so viele Erwachsene sein“, sagt Michaela Ruhland. 80 bis 90 Prozent der Kinder komme aus Forchheim, der übrige Teil... In der Turnhalle in Forchheim steigt am Freitag eine privat auf die Beine gestellte Halloween-Party. Die beiden Freundinnen Michaela Ruhland und Alin Bräsemann haben sie organisiert. „Wir werden etwa 50 Kinder und noch einmal so viele Erwachsene sein“, sagt Michaela Ruhland. 80 bis 90 Prozent der Kinder komme aus Forchheim, der übrige Teil...