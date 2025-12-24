Wie der Weihnachtsmann auf dem Striezelmarkt einer Handvoll Erzgebirger den Heiligabend rettete

Auf Deutschlands ältesten Weihnachtsmarkt startet der Abbau am 24. Dezember. Manchmal gibt es dabei sogar noch ein kleines Weihnachtswunder zum Heiligabend.

Es gibt sie wirklich: Elfen, Wichtel und sogar den Weihnachtsmann. Um das zu beweisen, muss diese Geschichte dort anfangen, wo das ganze Jahr über auf das Weihnachtsfest hingearbeitet wird. Das ist selbstverständlich nicht der Nordpol, sondern das Spielzeugdorf schlechthin: Seiffen im Erzgebirge.