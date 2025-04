„Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes steinreich“: Ein Blick in die Schatzkiste des Erzgebirges

Eine Mineralienschleiferei in Deutschkatharinenberg entlockt edlen und schönen Steinen ihren besonderen Glanz. In den Anfangstagen spielte eine tatsächliche Schatzjagd im Ort eine wichtige Rolle.

Ein echter Schatz – der lässt sich in der Region tatsächlich noch heben. Das weiß Maik Kreichert. „Zum Beispiel ganz in der Nähe des Rätzteiches bei Gelobtland oder im Osterzgebirge bei Schlottwitz“, sagt der 47-Jährige und zeigt auf seine Schaukästen. Dort glitzert und strahlt es in unterschiedlichen Farben. Das seien alles...