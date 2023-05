Wo es in Pobershau zusätzliche Parkplätze für Wanderer gibt

Wanderer im Schwarzwassertal können auf zwei zusätzlich eingerichtete Parkplätze in Pobershau ausweichen. Einer befindet sich oberhalb der Kirche am ehemaligen Heizhaus, erreichbar über die Zugstraße/Einmündung Netzschuppenweg. Eine weitere Parkmöglichkeit haben Besucher am Wanderparkplatz am Katzenstein, der über die Bergstraße in Pobershau...