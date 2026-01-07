MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Wolf markiert im September sein Marienberger Revier.
Ein Wolf markiert im September sein Marienberger Revier. Bild: Screenshot: Youtube/Wolf Westsachsen/Sven Erlacher/FP
Kotfunde wie diese mit viel Fell von Beutetieren sind wichtige Spuren für die Wolfsforschung.
Kotfunde wie diese mit viel Fell von Beutetieren sind wichtige Spuren für die Wolfsforschung. Bild: Irmela Hennig/Archiv
In die Fotofalle getappt: Eine Wolfsfähe war im Juli im Raum Marienberg unterwegs.
In die Fotofalle getappt: Eine Wolfsfähe war im Juli im Raum Marienberg unterwegs. Bild: Screenshot: Youtube/Wolf Westsachsen/Sven Erlacher/FP
Ein Wolf markiert im September sein Marienberger Revier.
Ein Wolf markiert im September sein Marienberger Revier. Bild: Screenshot: Youtube/Wolf Westsachsen/Sven Erlacher/FP
Kotfunde wie diese mit viel Fell von Beutetieren sind wichtige Spuren für die Wolfsforschung.
Kotfunde wie diese mit viel Fell von Beutetieren sind wichtige Spuren für die Wolfsforschung. Bild: Irmela Hennig/Archiv
In die Fotofalle getappt: Eine Wolfsfähe war im Juli im Raum Marienberg unterwegs.
In die Fotofalle getappt: Eine Wolfsfähe war im Juli im Raum Marienberg unterwegs. Bild: Screenshot: Youtube/Wolf Westsachsen/Sven Erlacher/FP
Marienberg
Wölfe im Erzgebirgskreis: Wo die Tiere leben und warum der Nachwuchs ausblieb
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wölfe sind im Erzgebirge wieder heimisch und werden zunehmend beobachtet. Auch Aufnahmen aus Fotofallen gibt es. Im Marienberger Rudel gab es vergangenes Jahr keinen Nachwuchs. Das hat Gründe.

Der Wolf zeigt sich zunehmend auch im Erzgebirgskreis. Von Anfang Mai bis Anfang Dezember 2025, also im vergangenen Beobachtungsjahr (Monitoring), gab es 16 Hinweise auf den Vierbeiner im Kreis. Das teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auf Nachfrage mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
08.01.2026
2 min.
Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung
Nur ein Teil der Ausreisen von Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel wird mit staatlichen Mitteln gefördert. (Symbolbild)
Die Bundesregierung meldet stabile Zahlen bei freiwilligen Ausreisen. Aus Sicht der Linken ist das ein Grund mehr, nicht ständig über Abschiebungen zu sprechen.
08.01.2026
3 min.
Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt
Ein fast rekordverdächtiger Dezember ist zu Ende gegangen.
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Dirk Christoph
07.01.2026
4 min.
„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am 28. Dezember 2025 ausverkauft.
Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.
Holger Frenzel
17:00 Uhr
12 min.
Wann und wo im Erzgebirge zu Weihnachten die Gottesdienste stattfinden: Die Termine im Überblick
Die Kirchen sind zum Weihnachtsfest im Erzgebirge besonders festlich geschmückt.
Für viele ist der Kirchenbesuch fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über Gottesdienste und Christmetten im Erzgebirge an den Weihnachtsfeiertagen.
unserer Redaktion
16.12.2025
3 min.
Wölfe im Erzgebirge sollen nach Nutztierriss künftig getötet werden
Ein Wolf im Winterwald. Künftig darf er wohl auch im Erzgebirge bejagt werden.
Ein Gesetzentwurf im Bundeskabinett sieht die Aufnahme des Wolfs ins Jagdgesetz vor. In Sachsen erwartet der Minister mehr Schutz für Weidetiere, Naturschützer befürchten die Ausrottung des Raubtiers.
Oliver Hach
Mehr Artikel