Wölfe im Erzgebirgskreis: Wo die Tiere leben und warum der Nachwuchs ausblieb

Wölfe sind im Erzgebirge wieder heimisch und werden zunehmend beobachtet. Auch Aufnahmen aus Fotofallen gibt es. Im Marienberger Rudel gab es vergangenes Jahr keinen Nachwuchs. Das hat Gründe.

Der Wolf zeigt sich zunehmend auch im Erzgebirgskreis. Von Anfang Mai bis Anfang Dezember 2025, also im vergangenen Beobachtungsjahr (Monitoring), gab es 16 Hinweise auf den Vierbeiner im Kreis. Das teilte das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auf Nachfrage mit.