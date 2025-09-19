Wurstmobil steuert nun auch Seiffen an: Und der Kundenstrom reißt kaum ab

Marienberg
Einmal in der Woche bildet sich am Spielzeugmuseum in Seiffen eine Schlange. Der Grund: das Wurstmobil. Es hat nicht nur Wurst und Fleisch dabei.
Verkäuferin Christina Steiner hat viel zu tun. Sie steht am Tresen des Wurstmobils der Agrargenossenschaft Memmendorf, das am Seiffener Spielzeugmuseum Halt gemacht hat. Das neue Angebot spreche sich herum, erzählt sie. Die Anzahl der Kunden nehme zu.
