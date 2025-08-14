Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Für Tankwagen während der B 101-Sperrung schwer erreichbar: die Tankstelle in Pockau.
Bild: Kristian Hahn
Für Tankwagen während der B 101-Sperrung schwer erreichbar: die Tankstelle in Pockau.
Für Tankwagen während der B 101-Sperrung schwer erreichbar: die Tankstelle in Pockau. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
XXL-Umweg für Brummifahrer: B-101-Sperrung erschwert Belieferung der Tankstelle in Pockau
Redakteur
Von Mike Baldauf
Wegen der Arbeiten auf der B 101 an der Heinzebank muss ein Tankwagenfahrer einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen. Die Fahrt zur Tankstelle gerät zur logistischen Herausforderung.

Die Sperrung der B 101 an der Heinzebank hat nicht nur für Autofahrer Konsequenzen – vor einer besonderen Herausforderung stehen Gefahrguttransporte. Bei der „Freien Presse“ hat sich jetzt ein Tankwagenfahrer gemeldet. Alle zwei Tage beliefert er die Total-Energies-Tankstelle an der Flöhatalstraße in Pockau mit Benzin und Diesel. Durch...
