Zöblitz feiert Ersterwähnung vor 700 Jahren

In dem Marienberger Ortsteil steht ein Festwochenende an. Alles beginnt am Freitag mit dem "Halb-sechse-Bier" auf dem örtlichen Markt. Und es findet ein Kirchentag statt.

Ein Festwochenende steht in Zöblitz an. Gefeiert wird die Ersterwähnung des "...stetechen zcobelin mit dem zcolle..." in einer Urkunde vom 5. Oktober 1323. Für den Förderverein zur Restaurierung und Pflege der Stadtkirche, die Kirchgemeinde, den Jugendclub, das Begegnungszentrum, die Feuerwehr und viele andere Zöblitzer ist das Grund genug, ein...