Zusätzliche Fahrten an den Adventswochenenden auf Bahn- und Buslinien im Erzgebirge

Marienberg
Für Besucher der traditionellen Weihnachtsmärkte im Erzgebirge und in Chemnitz verbessert der Verkehrsverbund Mittelsachsen das Angebot auf Bahn- und Buslinien.
An allen Adventswochenenden zwischen 9 und 18 Uhr verkehrt die Flöhatalbahn von Chemnitz nach Olbernhau im Stundentakt. Zudem bieten die Buslinien 207 (Chemnitz – Marienberg – Olbernhau) und 210 (Chemnitz – Annaberg-Buchholz) am 29. und 30. November durch zusätzliche Fahrten teilweise einen Stundentakt an.
