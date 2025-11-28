Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Züge der Erzgebirgsbahn sind an den Adventswochenende häufiger unterwegs.
Die Züge der Erzgebirgsbahn sind an den Adventswochenende häufiger unterwegs. Bild: Ingolf Wappler
Die Züge der Erzgebirgsbahn sind an den Adventswochenende häufiger unterwegs.
Die Züge der Erzgebirgsbahn sind an den Adventswochenende häufiger unterwegs. Bild: Ingolf Wappler
Marienberg
Zusätzliche Fahrten an den Adventswochenenden auf Bahn- und Buslinien im Erzgebirge
Von Ingolf Wappler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Besucher der traditionellen Weihnachtsmärkte im Erzgebirge und in Chemnitz verbessert der Verkehrsverbund Mittelsachsen das Angebot auf Bahn- und Buslinien.

An allen Adventswochenenden zwischen 9 und 18 Uhr verkehrt die Flöhatalbahn von Chemnitz nach Olbernhau im Stundentakt. Zudem bieten die Buslinien 207 (Chemnitz – Marienberg – Olbernhau) und 210 (Chemnitz – Annaberg-Buchholz) am 29. und 30. November durch zusätzliche Fahrten teilweise einen Stundentakt an.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
11:50 Uhr
4 min.
Batteriezug rollt durchs Erzgebirge - Test für die Strecke Chemnitz-Leipzig
Lokführer Markus Möhrle von der Mitteldeutschen Regiobahn hat den Batteriezug nach Annaberg-Buchholz gesteuert.
Mit leisem Surren statt lautem Brummen: Ein moderner Akkuzug hat auf der Bahnstrecke nach Annaberg-Buchholz eine Probefahrt absolviert. Dies könnte ein Vorgeschmack auf kommende Verbindungen ins Erzgebirge sein.
Ingolf Wappler
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
20.11.2025
3 min.
Neuauflage im Erzgebirge: Eisenbahner zeigen ganz besondere Aufnahmen der Flöhatalbahn
Joachim Burkhardt hat viel Zeit und Mühe investiert, um alle gezeigten Filme so zu bearbeiten, dass sie ins Drehbuch des Filmabends passen.
Eisenbahner haben Material geliefert, das sonst kaum jemand zu sehen bekommt. Entstanden ist ein einzigartiger Film, der nun erneut gezeigt wird. Der Kinoabend soll sogar noch viel mehr bieten.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel