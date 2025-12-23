Zwei Geschäfte in Pockau-Lengefeld von Einbrechern heimgesucht

Marienberg
In der Nacht zum Montag haben Diebe aus einem Geschäft in Pockau-Lengefeld Bargeld entwendet. In ein zweites Geschäft konnten sie nicht eindringen.
In der Nacht zum Montag waren Einbrecher in Pockau-Lengefeld unterwegs. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagmorgen mitgeteilt hat, kam es zwischen Mitternacht und 2 Uhr zu zwei Vorfällen in der Feldstraße. Betroffen waren dort ansässige Geschäfte. In eines dieser versuchten der oder die Täter einzubrechen, scheiterten jedoch am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.