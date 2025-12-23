MENÜ
Die Vorfälle ereigneten sich in der Nacht zum Montag.
Die Vorfälle ereigneten sich in der Nacht zum Montag. Bild: Jens Büttner/dpa/Archiv
Marienberg
Zwei Geschäfte in Pockau-Lengefeld von Einbrechern heimgesucht
Redakteur
Von Katrin Hofmann
In der Nacht zum Montag haben Diebe aus einem Geschäft in Pockau-Lengefeld Bargeld entwendet. In ein zweites Geschäft konnten sie nicht eindringen.

In der Nacht zum Montag waren Einbrecher in Pockau-Lengefeld unterwegs. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstagmorgen mitgeteilt hat, kam es zwischen Mitternacht und 2 Uhr zu zwei Vorfällen in der Feldstraße. Betroffen waren dort ansässige Geschäfte. In eines dieser versuchten der oder die Täter einzubrechen, scheiterten jedoch am...
