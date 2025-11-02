Zwischen Kniebreche und Rock auf dem Berg: Baldauf-Villa erlebt zweite „Marienberger Geschichten“

Das Format „Marienberger Geschichten“ findet nächsten Samstag zum zweiten Mal statt. Dabei wird in die lokale Musiklandschaft eingetaucht.

Die „Marienberger Geschichten“ erleben nächsten Samstag ihre zweite Auflage. Beginn ist 18 Uhr in der Baldauf-Villa. Die Talkrunde widmet sich dieses Mal der lokalen Musiklandschaft und beleuchtet die Geschichte der Kniebreche, des Festivals „Rock auf dem Berg“ und so mancher Band. Moderator des Abends ist Tobias Körner. Zwischen den...