Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher.
Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Bild: Heiko Küverling/Adobe Stock/Symbolbild
Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher.
Die Polizisten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Bild: Heiko Küverling/Adobe Stock/Symbolbild
Schwarzenberg
2,18 Promille: Betrunkener fährt sich in Schwarzenberg an Hang fest
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der 43-Jährige blieb unverletzt. Die Trunkenheitsfahrt hat für ihn Folgen.

Ein Betrunkener hat sich am Sonntagmorgen im Schwarzenberger Ortsteil Bermsgrün mit seinem Skoda an einem Hang festgefahren. Mehrere Zeugen machten die Polizei auf den Mann aufmerksam. Die Beamten rückten gegen 5.10 Uhr aus, um an der Straße Am Bleysteig nach dem Rechten zu sehen. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, bestätigten sich die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.08.2025
1 min.
Autofahrer in Geringswalde: Falsch geparkt - und mit Alkohol im Blut aufgeflogen
Nach einem Atemalkoholtest musste ein Fahrer in Geringswalde zum Bluttest (Symbolbild).
Ein 65-Jähriger muss nach einer Tour am Wochenende den Führerschein abgeben.
Grit Baldauf
10:08 Uhr
3 min.
Song aus Netflix-Film ist der Sommerhit 2025
Im Netflix-Hit "KPop Demon Hunters" geht es um die Band Huntrix - hier von links nach rechts: Zoey, Rumi und Mira.
Im Animationsfilm "KPop Demon Hunters" wird der Song "Golden" ein großer Hit. Auch in der Realität stürmt die fiktive Band die Charts. Nun bekommt sie auch eine besondere Auszeichnung in Deutschland.
Sabrina Szameitat, dpa
10:24 Uhr
3 min.
Gamescom startet mit so vielen Ausstellern wie noch nie
Es geht wieder los: In den kommenden Tagen wird es voll sein in den Kölner Messehallen.
Die Computerspielemesse Gamescom ist ein Besuchermagnet, Hunderttausende Fans und Fachleute werden bis Sonntag erwartet. Schon am ersten Tag war das Gedränge groß.
02.08.2025
1 min.
Mit 1,42 Promille hinterm Steuer: Polizei zieht in Annaberg Betrunkenen aus Verkehr
Der Mann erhielt eine Strafanzeige.
Der Mann fiel durch seine Fahrweise auf. Die Trunkenheitsfahrt hat Folgen.
Georg Müller
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
Mehr Artikel