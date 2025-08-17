2,18 Promille: Betrunkener fährt sich in Schwarzenberg an Hang fest

Schwarzenberg
Der 43-Jährige blieb unverletzt. Die Trunkenheitsfahrt hat für ihn Folgen.
Ein Betrunkener hat sich am Sonntagmorgen im Schwarzenberger Ortsteil Bermsgrün mit seinem Skoda an einem Hang festgefahren. Mehrere Zeugen machten die Polizei auf den Mann aufmerksam. Die Beamten rückten gegen 5.10 Uhr aus, um an der Straße Am Bleysteig nach dem Rechten zu sehen. Als sie am Ort des Geschehens eintrafen, bestätigten sich die...
