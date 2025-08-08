30er-Zone vor der Stadtschule Schwarzenberg: Ist die Kritik am Standort des Schildes berechtigt?

Nächste Woche fängt die Schule wieder an. Heißt auch: Vor den Schulen ist für Autofahrer wieder höchste Vorsicht geboten. Speziell am Schulberg in Schwarzenberg gibt es eine heikle Stelle.

Am Montag ist der erste Schultag nach den Sommerferien, und damit wird das Gewusel vor den Schulen wieder groß. Die Polizei weist schon jetzt die Autofahrer auf den Schulstart hin und wird in den nächsten Tagen mit Geschwindigkeitskontrollen Präsenz zeigen. Am Montag ist der erste Schultag nach den Sommerferien, und damit wird das Gewusel vor den Schulen wieder groß. Die Polizei weist schon jetzt die Autofahrer auf den Schulstart hin und wird in den nächsten Tagen mit Geschwindigkeitskontrollen Präsenz zeigen.