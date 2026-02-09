MENÜ
  • 39-Jähriger gerät im Erzgebirge mit Jugendgruppe in Konflikt: Pöbelei, Schläge, Tritte, Schreckschusswaffe

Eine Auseinandersetzung eines Mannes mit einer Gruppe Jugendlicher beschäftigt die Polizei in Schwarzenberg.
Bild: Symbolfoto: M. Murat/dpa
Eine Auseinandersetzung eines Mannes mit einer Gruppe Jugendlicher beschäftigt die Polizei in Schwarzenberg.
Bild: Symbolfoto: M. Murat/dpa
Schwarzenberg
39-Jähriger gerät im Erzgebirge mit Jugendgruppe in Konflikt: Pöbelei, Schläge, Tritte, Schreckschusswaffe
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein Mann in Schwarzenberg wurde nach einem Streit mit Jugendlichen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Was passierte an der Erzstraße? Dazu gibt es unterschiedliche Darstellungen.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher musste ein 39-jähriger Mann am Sonntag in Schwarzenberg im Krankenhaus behandelt werden.
