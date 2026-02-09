39-Jähriger gerät im Erzgebirge mit Jugendgruppe in Konflikt: Pöbelei, Schläge, Tritte, Schreckschusswaffe

Ein Mann in Schwarzenberg wurde nach einem Streit mit Jugendlichen verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen. Was passierte an der Erzstraße? Dazu gibt es unterschiedliche Darstellungen.

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher musste ein 39-jähriger Mann am Sonntag in Schwarzenberg im Krankenhaus behandelt werden.