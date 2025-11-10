500 Jahre Pfeilhammer Pöhla – Die Geschichte der Familie von Elterlein

Schwarzenberg
Der Heimat- und Geschichtsverein Pöhla würdigt das 500-jährige Bestehen des Pfeilhammers mit einer Ausstellung. Auch ein spannender Vortrag ist geplant.
Mit umfangreichen Erzfunden begann der Bergbau im Erzgebirge. Daraus entwickelte sich im 16. Jahrhundert unter anderem die Eisenindustrie in der Region. 1525 begründete Thomas Klinger den Pfeilhammer in Pöhla. 1620 ging die Anlage in den Besitz der Familie von Elterlein über - und blieb es über 200 Jahre. Ein spannendes Kapitel...
