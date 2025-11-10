Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das alte Herrenhaus vom Pfeilhammer in Pöhla steht noch.
Das alte Herrenhaus vom Pfeilhammer in Pöhla steht noch. Bild: Carsten Wagner/Archiv
Das alte Herrenhaus vom Pfeilhammer in Pöhla steht noch.
Das alte Herrenhaus vom Pfeilhammer in Pöhla steht noch. Bild: Carsten Wagner/Archiv
Schwarzenberg
500 Jahre Pfeilhammer Pöhla – Die Geschichte der Familie von Elterlein
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Heimat- und Geschichtsverein Pöhla würdigt das 500-jährige Bestehen des Pfeilhammers mit einer Ausstellung. Auch ein spannender Vortrag ist geplant.

Mit umfangreichen Erzfunden begann der Bergbau im Erzgebirge. Daraus entwickelte sich im 16. Jahrhundert unter anderem die Eisenindustrie in der Region. 1525 begründete Thomas Klinger den Pfeilhammer in Pöhla. 1620 ging die Anlage in den Besitz der Familie von Elterlein über - und blieb es über 200 Jahre. Ein spannendes Kapitel...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
20.09.2025
2 min.
Wintersportler des SV Fortuna Pöhla im Erzgebirge starten Nachwuchsoffensive
Die neuen Jugendschanzen in der Jens-Weißflog-Skisprungarena in Pöhla sind das Schmuckstück des Vereins.
Eine Woche unter dem Motto „Probier’s mal“ steigt beim SV Fortuna Pöhla. Damit will der Verein Kinder ab fünf Jahre hinter dem Ofen hervorlocken.
Anna Neef
30.10.2025
1 min.
Feuerwehr Pöhla mit Führungstrio zufrieden: Alle drei Kameraden durch Wahl mit 100 Prozent bestätigt
Das Führungstrio in Pöhla: Dirk Fiebig, Mike Seltmann und Erik Irmscher (v. l.).
Nach der Wahl der Mitglieder der Ortsfeuerwehr in Pöhla wurde nun Dirk Fiebig als Ortswehrleiter erneut offiziell im Amt begrüßt.
Beate Kindt-Matuschek
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
Mehr Artikel