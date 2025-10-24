80, 50, 35 – Volkssolidarität feiert mehrere Jubiläen und begrüßt neue Führungsspitze

Schwarzenberg
Gleich drei gute Gründe hat die Volkssolidaritt Westerzgebirge, um zu Feiern. Heute ist der Verband ein großer Arbeitgeber der Region und für alle Generationen da.
Seit 80 Jahren gibt es die Volkssolidarität in Deutschland. Gegründet wurde sie am 17. Oktober 1945 in Dresden und agierte zunächst als reine Hilfsorganisation gegen die Wintersnot nach dem Krieg. Danach etablierte sie sich im gesamten Gebiet der DDR und widmete sich der Betreuung älterer Menschen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.