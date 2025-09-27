Ab Montag wird wichtige Straße in Schwarzenberg voll gesperrt

Schwarzenberg
Die Havarie an der Gasleitung im Schwarzenberger Stadtzentrum dehnt sich aus. Nun muss die Baustelle vergrößert werden. Wie lange geht das?
Die Gashavarie auf der Erlaer Straße in Schwarzenberg, an der seit knapp zwei Wochen bereits unter halbseitiger Sperrung und mit Ampelregelung gearbeitet wird, nimmt noch größere Ausmaße an. Das teilt die Stadtverwaltung Schwarzenberg am Freitag mit.
