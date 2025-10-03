Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Mitglieder der Familie von Tettau waren zu Besuch in Schwarzenberg.
Mitglieder der Familie von Tettau waren zu Besuch in Schwarzenberg. Bild: Carsten Wagner
Mitglieder der Familie von Tettau waren zu Besuch in Schwarzenberg.
Mitglieder der Familie von Tettau waren zu Besuch in Schwarzenberg. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Alter Adel kommt ins Erzgebirge: Tettau´scher Familienverband zeigt enge Bindung nach Schwarzenberg
Von Katja Lippmann-Wagner
14 Mitglieder der Familie von Tettau haben Schwarzenberg besucht. Sie fühlen sich der Stadt eng verbunden. Michael von Tettau erinnert sich an seine erste Begegnung mit der Stadt.

„Schwarzenberg hat für unsere Familie eine besondere Bedeutung“, sagt Matthias Freiherr von Tettau am Donnerstag bei seinem Besuch in der Stadt. Er verrät, dass sogar ein Bild von Schwarzenberg in seiner Wohnung hängt. Seit vielen Jahren gibt es Verbindungen zwischen der Perle des Erzgebirges und der Familie von Tettau. So nahmen Mitglieder...
Mehr Artikel