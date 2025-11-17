Altkleider-Container im Raum Schwarzenberg laufen über – DRK bittet um Verschnaufpause

Die Altkleidercontainer laufen vielerorts im Altkreis Schwarzenberg über. Nur noch ein Anbieter hat seine Behälter stehen. Das DRK hat sowohl eine Bitte als auch ein gute Nachricht auf lange Sicht.

„Nichts geht mehr", würde der Croupier beim Roulette sagen. Ähnlich verhält es sich derzeit mit der Entsorgung von Altkleidern. Denn: „Überall läuft's über!" – kritisieren derzeit zahlreiche Leute. Die Kritik reißt nicht ab.