Überfüllte Kleidercontainer gibt es in Erla an der Karlsbader Straße (S 272).
Überfüllte Kleidercontainer gibt es in Erla an der Karlsbader Straße (S 272). Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Altkleider-Container im Raum Schwarzenberg laufen über – DRK bittet um Verschnaufpause
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Altkleidercontainer laufen vielerorts im Altkreis Schwarzenberg über. Nur noch ein Anbieter hat seine Behälter stehen. Das DRK hat sowohl eine Bitte als auch ein gute Nachricht auf lange Sicht.

„Nichts geht mehr“, würde der Croupier beim Roulette sagen. Ähnlich verhält es sich derzeit mit der Entsorgung von Altkleidern. Denn: „Überall läuft’s über!“ – kritisieren derzeit zahlreiche Leute. Die Kritik reißt nicht ab.
24.10.2025
4 min.
„System könnte zusammenbrechen": Neuer Ärger um Altkleidercontainer – Stadt im Erzgebirge soll dafür zahlen
Gebrauchte Kleidungsstücke liegen vor einem Sammelcontainer für Altkleider: Steht die Stadt Aue-Bad Schlema ab nächstem Jahr ohne solche Container da?
Die Stadt Aue-Bad Schlema könnte ab nächstem Jahr ohne Sammelbehälter für Textilien dastehen. Das zumindest wurde kürzlich im Stadtrat bekannt. Was ist da los?
Irmela Hennig
18:14 Uhr
2 min.
Auch Vater von deutscher Familie stirbt in Istanbul
Die Ermittlungen über die Ursache für die Todesfälle halten an.
Der Istanbul-Urlaub einer Familie aus Deutschland endet in der Katastrophe. Vater, Mutter und beide Kinder sterben nach einem Sightseeing-Tag. Es gibt mehrere Festnahmen.
18:08 Uhr
2 min.
Glühweintasse erinnert an Einsturz der Carolabrücke
Mit einer neuen Glühweintasse erinnern Dresdner Unternehmer an den Einsturz der Carolabrücke im vergangenen Jahr.
"Es hat Boom gemacht": Beim Glühweintrinken können Dresdner und ihre Gäste fortan in Erinnerung an die eingestürzte Carolabrücke schwelgen. So sieht die Tasse aus.
15:20 Uhr
5 min.
Panne: Weihnachtsbaum im Erzgebirge endet als Feuerholz – doch es gibt ein kleines Happy End
 8 Bilder
Zu Beginn war alles gut: der Baum für den Altmarkt in Aue schwebt auf den Tieflader.
Eigentlich war in Aue alles vorbereitet, der Weihnachtbaum stand zum Fällen bereit. Doch dann kam es zu einer Schrecksekunde. Was am Montagmorgen schiefgelaufen ist und warum es am Nachmittag so etwas wie ein kleines Happy End gab.
Heike Mann
14:41 Uhr
4 min.
Polizeieinsatz im Vogtland: War der Absturz eines Flugobjektes nur ein Kondensstreifen am Himmel?
Handelt es sich hier um einen Kondensstreifen, dessen vorderer Teil von der untergehenden Sonne angestrahlt wird? Der Vorgang hatte am Sonntag einen großen Polizeieinsatz im Vogtland ausgelöst.
Einsatzkräfte waren am Sonntag ins Obere Vogtland ausgerückt. Zeugen hatten einen Vorgang beobachtet, der auf ein Flugzeugunglück hindeutete. Vielleicht aber ist der Fall harmloser als gedacht.
Swen Uhlig und Florian Wißgott
26.10.2025
3 min.
Justiztag im Erzgebirge: Gruselmomente ganz ohne Halloween am Originalschauplatz
Im Verlies von Schloss Schwarzenberg steht nun auch ein Pranger.
Die Geschichte von Schloss Schwarzenberg ist auch Justizgeschichte. Hier findet man nicht nur alte Gefängniszellen im Turm. Und hier wurden bis 1990 Urteile gesprochen.
Beate Kindt-Matuschek
