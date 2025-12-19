Das gemütliche Eck-Café „Kaffeeträume“ in der historischen Altstadt von Schwarzenberg schließt. Und auch ein Modegeschäft verlässt das Zentrum.

Der Schritt falle ihr nicht leicht, aber schon seit Wochen hat Regine Müller offen angesprochen, dass sie zum Jahresende ihr kleines Eck-Café am Unteren Markt in Schwarzenberg schließt. „Und viele denken, ich mach Witze“, sagt sie im Gespräch mit „Freie Presse“. Dabei sei ihr momentan keineswegs zum Lachen zumute, wie sie zugibt.