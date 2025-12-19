MENÜ
Regine Müller hat 18 Jahre lang ihre „Kaffeeträume“ am Unteren Markt in Schwarzenberg gelebt.
Klein, gemütlich und beliebt waren die „Kaffeeträume“ am Unteren Markt in Schwarzenberg.
Das Modegeschäft „Oh la, la“ verlässt Schwarzenberg. Verkäuferin Kerstin Härtel kann die Waren zu günstigen Preisen anbieten.
Klein, gemütlich und beliebt waren die „Kaffeeträume“ am Unteren Markt in Schwarzenberg.
Das Modegeschäft „Oh la, la“ verlässt Schwarzenberg. Verkäuferin Kerstin Härtel kann die Waren zu günstigen Preisen anbieten.
Schwarzenberg
Altstadt Schwarzenberg verliert zum Jahreswechsel weitere Geschäfte
Von Beate Kindt-Matuschek
Das gemütliche Eck-Café „Kaffeeträume“ in der historischen Altstadt von Schwarzenberg schließt. Und auch ein Modegeschäft verlässt das Zentrum.

Der Schritt falle ihr nicht leicht, aber schon seit Wochen hat Regine Müller offen angesprochen, dass sie zum Jahresende ihr kleines Eck-Café am Unteren Markt in Schwarzenberg schließt. „Und viele denken, ich mach Witze“, sagt sie im Gespräch mit „Freie Presse“. Dabei sei ihr momentan keineswegs zum Lachen zumute, wie sie zugibt.
