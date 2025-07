An vier Sonntagen können Geschäfte in Schwarzenberg zusätzlich öffnen - Los geht’s im August

Alle Jahre wieder müssen Kommunen in Sachsen festlegen, an welchen Sonntagen die Läden öffnen dürfen. Das hat die Stadt Schwarzenberg nun getan.

Das Sächsische Ladenöffnungsgesetz schreibt vor, dass Geschäfte in Innenstädten nur an vier Sonntagen im Jahr öffnen dürfen. Welche das sind, muss jede Kommune per Beschluss festlegen. Genau das hat der Stadtrat Schwarzenberg zur jüngsten Sitzung getan.