Angriff auf Supermarkt-Parkplatz in Schwarzenberg: Polizei sucht Zeugen

Am helllichten Nachmittag eskaliert ein Streit auf einem Parkplatz in der Karlsbader Straße. Eine 24-Jährige wird verletzt – nun hoffen Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach einem Übergriff auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Karlsbader Straße in Schwarzenberg sucht die Polizei Zeugen. Am Montag, 2. Februar, geriet eine 24-Jährige dort zwischen 15.30 und 15.40 Uhr mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit. Die Jugendlichen sollen Glasflaschen zerschlagen und lautstark herumgepöbelt haben. Als die Frau...