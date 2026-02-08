MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei sucht Zeugen für einen Übergriff in Schwarzenberg (Symbolbild).
Die Polizei sucht Zeugen für einen Übergriff in Schwarzenberg (Symbolbild). Bild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht Zeugen für einen Übergriff in Schwarzenberg (Symbolbild).
Die Polizei sucht Zeugen für einen Übergriff in Schwarzenberg (Symbolbild). Bild: Marijan Murat/dpa
Schwarzenberg
Angriff auf Supermarkt-Parkplatz in Schwarzenberg: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Mike Baldauf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am helllichten Nachmittag eskaliert ein Streit auf einem Parkplatz in der Karlsbader Straße. Eine 24-Jährige wird verletzt – nun hoffen Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach einem Übergriff auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Karlsbader Straße in Schwarzenberg sucht die Polizei Zeugen. Am Montag, 2. Februar, geriet eine 24-Jährige dort zwischen 15.30 und 15.40 Uhr mit einer vierköpfigen Gruppe in Streit. Die Jugendlichen sollen Glasflaschen zerschlagen und lautstark herumgepöbelt haben. Als die Frau...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:30 Uhr
2 min.
Nach sexuellem Übergriff in Plauen: Polizei sucht Zeugen
Der Tatort: der Parkplatz an der Forst-/Stresemannstraße.
Die Ermittler hoffen auf Hinweise zu einem Vorfall vom 25. Januar auf einem bekannten Innenstadt-Parkplatz.
Nancy Dietrich
11:34 Uhr
2 min.
Paul Thomas Anderson gewinnt US-Regiepreis
Der Preis gilt als Vorbote der Oscars.
Der Filmemacher ist mit "One Battle After Another" weiter auf Oscar-Kurs. In Beverly Hills heimste er einen renommierten Preis ein.
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
11:30 Uhr
3 min.
HipHop-Tanzgruppen beim Wettkampf in Dresden
Die Dresdner Messe war am Samstag Bühne für HipHop- und Showdance-Gruppen aus ganz Deutschland.
Wenn Breakdancer die Bühne betreten, geht es rasant zu. In Dresden versammeln sich zum Saisonauftakt dutzende Gruppen aus ganz Deutschland.
15:25 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Mann demoliert zehn Autos – 15.000 Euro Schaden
Die Polizei griff vor Ort ein.
Scheinbar wahllos hat ein Mann in Schwarzenberg auf Autos eingeschlagen. Der Schaden ist enorm. Zudem verletzte er auch noch einen Autobesitzer.
Holk Dohle
07.02.2026
2 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
Mehr Artikel