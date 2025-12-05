Antifa-Demo in Schwarzenberg: Jetzt spricht der Oberbürgermeister

In einer Woche soll es am Tag der Bergparade eine Demonstration in Schwarzenberg geben. Doch wird sie überhaupt genehmigt?

In einer Woche am Samstag soll eine Antifa-Demo in Schwarzenberg stattfinden. Bereits seit Bekanntwerden der Pläne gibt es in der Bergstadt große Unruhe, denn an diesem Tag findet neben dem Weihnachtsmarkt auch die Bergparade statt. Es gibt die Befürchtung, dass linke Demonstranten und ein großes Polizeiaufgebot die Touristen abschrecken...