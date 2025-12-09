Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die angemeldete Demonstration in Schwarzenberg am 13. Dezember wird von Einsatzkräften der Polizei abgesichert.
Die angemeldete Demonstration in Schwarzenberg am 13. Dezember wird von Einsatzkräften der Polizei abgesichert. Bild: Symbolfoto: Marijan Murat/dpa
Schwarzenberg
Antifa-Demo in Schwarzenberg kann stattfinden – mit neuer Route in Distanz zum Weihnachtsmarkt
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Die linke Gruppierung „Spektrum 360“ hat für kommenden Samstag in Schwarzenberg eine Versammlung angemeldet. Etwa 200 Teilnehmer werden erwartet. OB Ruben Gehart hofft auf die Vernunft aller Beteiligten.

Die für den 13. Dezember ab 13.12 Uhr in Schwarzenberg angemeldete Demonstration der linken Gruppierung „Spektrum 360“ kann stattfinden. Diese finale Entscheidung hat die Versammlungsbehörde des Landkreises am späten Dienstagnachmittag mitgeteilt.
