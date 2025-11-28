Antifa plant Demo im Erzgebirge, und eine Frage wird immer wieder gestellt: Warum in Schwarzenberg?

Schwarze Plakate weisen darauf hin, im Stadtrat wurde informiert: Linke wollen am 13. Dezember gegen die „Staatsmacht“ demonstrieren. Diese Ankündigung macht etwas mit den Menschen in der Stadt.

„Warum in Schwarzenberg?“ Diese Frage wird in diesen Tagen zigfach gestellt. Sie bezieht sich auf die Ankündigung einer durch die Antifa-Gruppierung Spektrum 360 angekündigte Demonstration, die am 13. Dezember, 13.12 Uhr, stattfinden soll. „Warum in Schwarzenberg?“ Diese Frage wird in diesen Tagen zigfach gestellt. Sie bezieht sich auf die Ankündigung einer durch die Antifa-Gruppierung Spektrum 360 angekündigte Demonstration, die am 13. Dezember, 13.12 Uhr, stattfinden soll.