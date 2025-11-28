Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Momentan ist die Stimmung über dem vorweihnachtlichen Schwarzenberg getrübt.
Momentan ist die Stimmung über dem vorweihnachtlichen Schwarzenberg getrübt. Bild: Olaf Wolfram
In vielen deutschen Städten, wie hier in Leipzig, soll es an dem Tag Demonstrationen geben.
In vielen deutschen Städten, wie hier in Leipzig, soll es an dem Tag Demonstrationen geben. Bild: S. Willnow/dpa/Archiv
Nur die Fahnen der Bergknappschaften sind während des Marktes auf dem Weihnachtsmarkt erlaubt. Politische Botschaften und Symbole sind im gesamten Festgelände untersagt.
Nur die Fahnen der Bergknappschaften sind während des Marktes auf dem Weihnachtsmarkt erlaubt. Politische Botschaften und Symbole sind im gesamten Festgelände untersagt. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Momentan ist die Stimmung über dem vorweihnachtlichen Schwarzenberg getrübt.
Momentan ist die Stimmung über dem vorweihnachtlichen Schwarzenberg getrübt. Bild: Olaf Wolfram
In vielen deutschen Städten, wie hier in Leipzig, soll es an dem Tag Demonstrationen geben.
In vielen deutschen Städten, wie hier in Leipzig, soll es an dem Tag Demonstrationen geben. Bild: S. Willnow/dpa/Archiv
Nur die Fahnen der Bergknappschaften sind während des Marktes auf dem Weihnachtsmarkt erlaubt. Politische Botschaften und Symbole sind im gesamten Festgelände untersagt.
Nur die Fahnen der Bergknappschaften sind während des Marktes auf dem Weihnachtsmarkt erlaubt. Politische Botschaften und Symbole sind im gesamten Festgelände untersagt. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Schwarzenberg
Antifa plant Demo im Erzgebirge, und eine Frage wird immer wieder gestellt: Warum in Schwarzenberg?
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schwarze Plakate weisen darauf hin, im Stadtrat wurde informiert: Linke wollen am 13. Dezember gegen die „Staatsmacht“ demonstrieren. Diese Ankündigung macht etwas mit den Menschen in der Stadt.

„Warum in Schwarzenberg?“ Diese Frage wird in diesen Tagen zigfach gestellt. Sie bezieht sich auf die Ankündigung einer durch die Antifa-Gruppierung Spektrum 360 angekündigte Demonstration, die am 13. Dezember, 13.12 Uhr, stattfinden soll.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
3 min.
Antifa plant Demo in Schwarzenberg zeitgleich zur Bergparade – Stadträte schockiert
Zur Bergparade auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt stehen die Menschen dicht gedrängt.
Der Stadtrat Schwarzenberg will einen angekündigten Aufmarsch von Linksextremisten am 13. Dezember in Schwarzenberg verhindern. Die Entscheidung fällt die Landkreisverwaltung als Versammlungsbehörde.
Beate Kindt-Matuschek
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
28.10.2025
4 min.
Zoff im Rathaus Schwarzenberg: Stadt lenkt bei Garagenpachten nicht ein
Etwa 400 Garagen befinden sich allein in der Anlage am Ölpfanner Weg in Schwarzenberg.
Mehr als 100 Gäste haben am Montagabend im Rathaus Schwarzenberg die neuerliche Debatte um die Neuverträge von Garagen miterlebt. Seit Mai wird darüber debattiert, nun wurde ein Beschluss gefasst.
Beate Kindt-Matuschek
18:00 Uhr
4 min.
Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität
Techniker Kay Ullmann an einem der umgebauten Tanks, in denen sich die Rührwerke befinden. Damit kann Lautergold flexibler und größere Mengen Spirituosen herstellen.
Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.
Anna Neef
Mehr Artikel