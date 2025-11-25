Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Zur Bergparade auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt stehen die Menschen dicht gedrängt.
Zur Bergparade auf dem Schwarzenberger Weihnachtsmarkt stehen die Menschen dicht gedrängt. Bild: BUR Werbeagentur/Archiv
Schwarzenberg
Antifa plant Demo in Schwarzenberg zeitgleich zur Bergparade – Stadträte schockiert
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
0:00 Anhören

Der Stadtrat Schwarzenberg will einen angekündigten Aufmarsch von Linksextremisten am 13. Dezember in Schwarzenberg verhindern. Genehmigen muss das die Landkreisverwaltung als Versammlungsbehörde.

Mit illegal geklebten Plakaten ruft eine Gruppe von Linksextremisten für den 13. Dezember zu einer Demonstration in Schwarzenberg auf. „Beantragt hat diese die Linken-Politikerin Juliane Nagel, Mitglied des Sächsischen Landtags, mit Unterstützung des Spektrums 360“, erklärt Schwarzenbergs Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU) am Montag im...
