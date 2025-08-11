Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Stella´s Morgenstern, das sind Sängerin Stella und Gitarrist Andreas Hecht.
Stella´s Morgenstern, das sind Sängerin Stella und Gitarrist Andreas Hecht.
Schwarzenberg
Artmontan-Konzert mit Stella´s Morgenstern aus Hamburg – noch Karten erhältlich
Von Beate Kindt-Matuschek
Stella‘s Morgenstern aus Hamburg – zwei Stimmen, vier Hände, vier Sprachen und zwölf Instrumente liefern ein Feuerwerk für Ohren, Augen und Herzen.

Für eines der drei Konzerte mit Stella´s Morgenstern aus Hamburg, die Mitte August im Rahmen der Artmontan-Kulturtage im Erzgebirge gastiert, gibt es noch einige Karten. Während Freitag und Samstagnachmittag bereits ausverkauft sind, bietet sich am 23. August ab 19 Uhr noch die Gelegenheit, dieses feinsinnige Konzert mit viel Tiefgang genießen...
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
21.07.2025
2 min.
Ferientag im Herrenhof Erlahammer: Junge Erzgebirger erkunden Traditionen
Etienne und Emile aus Bautzen versuchten sich beim Ferientag 2023 im Zinngießen.
Das Badewetter pausiert noch immer. So kommt das Angebot der Stadt Schwarzenberg für einen Ferientag im Herrenhof zur richtigen Zeit.
Beate Kindt-Matuschek
07:38 Uhr
1 min.
Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London
Die europäischen Verbündeten demonstrieren Solidarität mit der Ukraine und ihrem Staatschef Selenskyj. (Archivbild)
Bevor sich Trump und Putin in Alaska treffen, stellen sich die Europäer demonstrativ hinter die Ukraine und Präsident Selenskyj. Einen Tag nach seinem Besuch in Berlin wird er nun in London empfangen.
07:30 Uhr
3 min.
Noch eine Baustelle für Penig: Stadt und Zweckverband sanieren Beethovenstraße
Die Beethovenstraße in Penig ist schon lange eine Buckelpiste. Nun wird sie saniert.
Penig investiert mehr als 200.000 Euro in die Beethovenstraße. Die Zusammenarbeit mit dem Zweckverband verspricht Vorteile. Die Stadt nimmt die Fahrbahn in Angriff, der Zweckverband die Kanäle.
Julia Czaja
25.07.2025
1 min.
Erlebnisreicher Ferientag im Erzgebirge – Montanregion zum Mitmachen und Staunen im Herrenhof Erlahammer
Die elfjährige Flora aus Leipzig mit ihrem selbst gegossenen Zinn-Engel.
Etwa 40 Kinder sowie deren Eltern oder Großeltern nahmen das Angebot der Stadt Schwarzenberg wahr, um einen spannenden Ferientag zu erleben.
Beate Kindt-Matuschek
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
Mehr Artikel