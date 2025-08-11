Artmontan-Konzert mit Stella´s Morgenstern aus Hamburg – noch Karten erhältlich

Stella‘s Morgenstern aus Hamburg – zwei Stimmen, vier Hände, vier Sprachen und zwölf Instrumente liefern ein Feuerwerk für Ohren, Augen und Herzen.

Für eines der drei Konzerte mit Stella´s Morgenstern aus Hamburg, die Mitte August im Rahmen der Artmontan-Kulturtage im Erzgebirge gastiert, gibt es noch einige Karten. Während Freitag und Samstagnachmittag bereits ausverkauft sind, bietet sich am 23. August ab 19 Uhr noch die Gelegenheit, dieses feinsinnige Konzert mit viel Tiefgang genießen...