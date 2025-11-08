Auch das gibt es im Erzgebirge: Eine Bratwurst und Zufriedenheit nach drei Jahren Bauzeit an Straße

Ein großes Straßenbau-Projekt hat diese Woche in Schwarzenberg seinen Abschluss gefunden. Auf der August-Bebel-Straße rollt es nun wieder.

In Summe sind drei Jahre vergangen. So lange hat der grundhafte Ausbaus der August-Bebel-Straße im Schwarzenberger Stadtteil Sachsenfeld gedauert. „Obwohl wir nur über 370 Meter reden, mussten es in drei Bauabschnitten geschehen", erklärt Frank Kippig, Geschäftsführer des Zweckverbands Wasserwerke Westerzgebirge (ZWW), zur Einweihung der...