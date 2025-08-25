Auch das gibt es im Erzgebirge: Seniorenheim mit Gefängniszellen, Schießstand und Waffenkammer im Keller

Es ist die Geschichte des Hauses in Schwarzenberg, die neu in den Fokus gerückt werden soll. Und ein seltener sowie prominenter Geburtstag wurde jetzt dort gefeiert.

Haus Schlossberg. Schon im Namen steckt die Besonderheit des Seniorenheims, das ähnlich wie Schloss und Kirche Schwarzenberg ebenfalls auf Felsen steht. Allerdings wurden die Gebäude an der Oberen Schlossstraße nicht als Seniorenheim errichtet. Der Umbau erfolgte erst nach der Jahrtausendwende. Da hat das familiengeführte Unternehmen Borchert... Haus Schlossberg. Schon im Namen steckt die Besonderheit des Seniorenheims, das ähnlich wie Schloss und Kirche Schwarzenberg ebenfalls auf Felsen steht. Allerdings wurden die Gebäude an der Oberen Schlossstraße nicht als Seniorenheim errichtet. Der Umbau erfolgte erst nach der Jahrtausendwende. Da hat das familiengeführte Unternehmen Borchert...