Auf Beutezug im Erzgebirge: Diebe suchen mehrere Garagen heim

In Johanngeorgenstadt haben Einbrecher am Wochenende einen Schaden von mehreren tausend Euro hinterlassen. Und Beute haben sie auch gemacht.

Johanngeorgenstadt.

Einbrecher waren in den vergangenen Tagen auf Beutezug in Johanngeorgenstadt unterwegs. Nach Angaben der Polizei hatten sie es in der Nacht von Freitag zu Samstag auf mehrere Garagen abgesehen. Konkret gehen die Beamten von einem Tatzeitraum von Freitagabend um 19 Uhr bis Samstagmorgen um 7.30 Uhr aus. Laut Polizeibericht war im Bereich der Straße Am Wilden Mann und des Steinbachweges an drei verschiedenen Standorten in mehrere Objekte eingebrochen worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die Täter in der Nacht insgesamt 18 Garagen gewaltsam geöffnet. Gestohlen wurden ein Notstromaggregat sowie drei Komplettradsätze mit Sommerbereifung. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf mehrere tausend Euro beziffert. (af)